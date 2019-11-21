Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesinden "Bildiğiniz Gibi Değil" söyleşisi
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinden 'Bildiğiniz Gibi Değil' söyleşisi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinden "Bildiğiniz Gibi Değil" söyleşisi

6 saat önce

Bağcılar Belediyesince "Bildiğiniz Gibi Değil" konulu söyleşi düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden

Bağcılar Belediyesince "Bildiğiniz Gibi Değil" konulu söyleşi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezinde moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş'ın yaptığı söyleşide konuşan GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra bu ülkede önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı'nda dost bilinen devletler dahil bütün dünyanın Türkiye'nin karşısında olduğuna değinen Aktaş, şunları kaydetti:

"Bütün dünya bize karşı algı yönetimi yaptı. Ama biz bildiğimizden geri dönmedik yolumuza devam ettik. Büyük bir kimliğimiz var. İnancınız, iradeniz ve gücünüz varsa algı yönetimi bir şey yapamaz. Millet olarak Cenabıhakk'ın lütfettiği Müslümanlığımız, şanlı tarihimiz var. Önemli bir ülkemiz var. Tüm dünyaya medeniyet öğretmiş milletimiz var. Başımızı dik tutup meydan okumaya devam edeceğiz."

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş da iç ve dış politikada yaşanan sıcak gündemi anlatarak, "Aslında ülke olarak çeşitli açılardan ciddi sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bizim kendimize inanmamız kendimize sahip çıkmamız ve bir şekilde bizden öncekilerin başlattığı bir ideali, dava anlayışını Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma gayretini her birimiz kendi açımızdan üzerine düşeni yaparak sürdürmemiz gerekiyor. Buna inandığımız için farkındalık toplantılarının ilkini yapıyoruz. İnşallah ileride devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk de davetlilere kitap hediye etti.

Ekrem Kızıltaş, AK Parti, Bağcılar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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