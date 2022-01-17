Bağcılar Belediyesinden engelli bireylere EKPSS desteği - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlananlara eğitim desteği sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan'da yapılacak EKPSS'ye başvuru işlemleri 27 Ocak'ta başlayıp 15 Şubat'ta sona erecek.

Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda ücretsiz EKPSS'ye hazırlık kursu açıldı. Kurslara lise, ön lisans ve lisans düzeyinde sınava girecek engelli memur adayları katılıyor.

Başvuruda bulunan görme, ortopedik ve zihinsel engel grupları için özel sınıflar oluşturuldu. 178 engelli birey, hafta sonu iki gün saat 09.00-16.00 arasında alanında uzman eğitmenlerden Türkçe, matematik, coğrafya, tarih başta olmak üzere sınavda sorulacak konularla ilgili ders alıyor. Ders dışında öğretmenler tarafından kursiyerlere danışmanlık ve yönlendirme hizmeti de veriliyor. Görme ve ortopedik engelli kursiyerlerin ulaşımı servis araçlarıyla sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, zorlu süreçte memur adayı engellilerin yanlarında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız engellilerin en iyi puanlarla hayallerine kavuşmalarını sağlamak. Burada verdiğimiz desteğin onlara çok faydası olduğuna inanıyorum. 2020 yılında kursumuzdan aldığı eğitimle sınava giren bir kardeşimiz 99,96 puan alarak Türkiye dördüncüsü olmuştu. İnşallah şu anda sınava hazırlanan kardeşlerimiz de başarılı olacaklar."

Eğitimler, sınav tarihine kadar devam edecek.