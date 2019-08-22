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Bağcılar Belediyesinden kursiyerlere makyaj eğitimi

9 dakika önce

Katılımcılara cilt bakım ve makyaj eğitimi veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde manikürden günlük makyaja, tırnak süslemesinden sahne makyajına kadar farklı branşlarda kursiyerler eğitim görüyor.

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Katılımcılara cilt bakım ve makyaj eğitimi veren Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde manikürden günlük makyaja, tırnak süslemesinden sahne makyajına kadar farklı branşlarda kursiyerler eğitim görüyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde hizmet veren cilt bakım ve makyaj kursu, ilçede oturan kadınlardan tarafından yoğun ilgi görüyor. Yaz döneminde de devam eden mesleki kurslardaki eğitimlerde, el bakımından tırnak süslemeye ve manikürden sahne makyajına kadar farklı branşlarda kursiyerler eğitim görüyor. Açıklamaya göre, kursiyerlerden genç kızlar iş sahibi olmak için, 45 yaş üstü kadınlar ise kendi güzelliği için kursu tercih ediyor.

Her dönem sayıları değişen sınıfta şu anda 18-50 yaş arasında toplam 25 kişi eğitim gördüğü belirtildi. Genel makyaj tekniklerinin teorik olarak öğretildiği kursta, kursiyerler kendi aralarında uygulamalı olarak da eğitimi sürdürüyor.

Çocukluktan beri bu alana ilgi duyduğunu belirten 24 yaşındaki Yudum Güneş, "Sahne makyajı eğitimi alıyorum. Tiyatro ve film setlerinde kuaför veya makyöz olarak kendimi geliştirmek istiyorum. İleride yüksek yerlere gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin yüzde 80'inin meslek sahibi olmak için kursa geldiğini belirten eğitimci Büşra Turan, "Buraya gelen kursiyerler hem sosyalleşerek kendilerini geliştirebiliyor hem de iş bulabiliyor. Özellikle genç kızlar ileriye dönük meslek sahibi olmak için kursu tercih ederken 45 yaş üzeri olanlar da süslenmek, cilt güzelliği ve kendilerine bakım yapmayı öğrenmek için buraya geliyor. Ama hepsi de eğitim sonunda makyaj yapmayı öğrenmiş olarak buradan donanımlı bir şekilde ayrılıyor." diye kaydetti.

Bu kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilecek. İsteyen kursiyerlerin bu belgeyle iş yeri açabileceği ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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