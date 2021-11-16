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Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

16.11.2021 14:40
Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Bağcılar Belediyesi, devlet veya özel üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında örgün eğitime bu sene yerleşen 2 bin 986 gence 1000 TL yardım yapıyor.

Online sistem üzerinden istenen belgelerini teslim eden öğrencilerin hesaplarına paraları yatırılmaya başlandı.

Bağcılar Belediyesi'nin üniversite sınavını kazanan gençlere yönelik uygulamaya koyduğu sosyal destek yardımında son aşamaya gelindi. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrencilerin başvurularına bakıldı. Yapılan inceleme sonucunda 2 bin 986 öğrenciye para yardımı yapılmasına karar verildi. www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi'ni yükleyen öğrencilerin hesaplarına 1000'er TL yatırılmaya başlandı. Öğrencilere tek seferde yapılacak ödemeler sayesinde aileler rahat edecek.

Hayırlı olsun

Gençlere bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrencilerimizin bir kısmı İstanbul'da bir kısmı da farklı şehirlerde eğitim görecekler. Onların daha iyi eğitim almaları için gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sözünü verdiğimiz yardım miktarlarını hesaplarına yatırmaya başladık. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Eğitim desteği almayı hak kazananların isimleri Bağcılar Belediyesi'nin resmi sitesinde yayınlandı.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı - Son Dakika


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