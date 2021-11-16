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Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine biner lira eğitim yardımı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine biner lira eğitim yardımı

16.11.2021 15:15
Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine biner lira eğitim yardımı

Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet ile özel üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarında örgün eğitime yerleşen toplam 2 bin 986 öğrenciden istenen belgeleri teslim edenlerin hesaplarına biner liralık eğitim yardımlarını yatırmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet ile özel üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarında örgün eğitime yerleşen toplam 2 bin 986 öğrenciden istenen belgeleri teslim edenlerin hesaplarına biner liralık eğitim yardımlarını yatırmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınavını kazanan gençlere yönelik uygulamaya konulan sosyal destek yardımında son aşamaya gelindi.

Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış, ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrencilerin başvuruları incelendi. İnceleme sonucunda toplam 2 bin 986 öğrenciye para yardımı yapılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda, "www.bagcilar.bel.tr" internet sitesine girerek, ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ile Okul Kayıt Belgesi'ni yükleyen öğrencilerin hesaplarına biner lira yatırılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlere bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Çağırıcı, öğrencilerin bir kısmının İstanbul'da, bir kısmının da farklı şehirlerde eğitim göreceklerini kaydederek, "Onların daha iyi eğitim almaları için gücümüz yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sözünü verdiğimiz yardım miktarlarını hesaplarına yatırmaya başladık. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Eğitim desteği almayı hak kazanan öğrencilerin isimleri Bağcılar Belediyesinin resmi sitesinde yayınlandı.

Üniversite, Bağcılar, İnceleme, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinden üniversite öğrencilerine biner lira eğitim yardımı - Son Dakika


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