Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara "işlemlerinizi online yapın" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara 'işlemlerinizi online yapın' çağrısı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara "işlemlerinizi online yapın" çağrısı

6 saat önce

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için ilçe sakinlerini, işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.

Bağcılar Belediyesinden vatandaşlara

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için ilçe sakinlerini, işlemlerini belediyeye gelmeden online olarak internet üzerinden yapmaya davet etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 tehlikesine karşı halkın sağlığını korumak için teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, ilaçlama, dezenfekte ve denetleme çalışmalarının ardından önemli bir adım daha attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçe sakinlerine, Akıllı Belediyecilik Projesi kapsamında uygulamaya koydukları Elektronik Belge Yönetim Sistemi'nin (EBYS) kullanımına ağırlık vermeleri çağrısında bulundu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, vatandaşları belediyeye ait tüm işlemlerin internet sitesi veya çağrı merkezi üzerinden yapmaya davet eden Çağırıcı, "Çok iyi bir EBYS uygulamamız var. Yoğun ilgi gören online hizmetimizi 7 gün 24 saat sürdürüyoruz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın çoğu işlemlerini belediyeye gelmeden buradan yapıyordu. Şimdi artık bu sistemi kullanmaya daha çok ağırlık vermeliyiz. Salgın nedeniyle hemşehrilerimizin işlemlerini evden internet üzerinden yapmaları sağlıkları açısından önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, 100'e yakın noktada ücretsiz internet hizmeti sunduklarını da belirtti.

30 hizmet online veriliyor

İlçe sakinleri, belediyeye kadar gitmektense evinde oturduğu yerden dakikalar içinde işlemlerini EBYS üzerinden hızlı ve kolay bir biçimde gerçekleştirebiliyor.

Online kentsel faaliyetler kapsamında Emlak Vergisi Bildirimi, Emlak Vergisi Bildirim Sureti Sorgulama, Borç Sorgulama ve Ödeme, İmar Durumu Sorgulama, alt yapı, mühendislik, bina, arsa, çevre, temizlik, reklam bildirimleri başta olmak üzere toplam 30 hizmete online olarak veriliyor.

Çağrı merkezi, web, e-devlet ve sosyal medya kanallarıyla işlemler kolayca yapılırken, başvurular tamamladığında vatandaşlar sms ve e-posta yoluyla bilgilendiriliyor. Süreç web sitesi yada çağrı merkezi üzerinden de takip edilebiliyor. Evrak kayıtlarına bakıldığında elden yapılan işlemlerin online işlemlerden daha az olduğu açıkça görülüyor.

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:24 Kaynak: AA

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