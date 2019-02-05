Bağcılar Belediyesine Yeni Kalite Belgesi

Vatandaşlara doğru, hızlı, güvenilir hizmet vermek ve ilçe sakinleriyle iletişim kalitesini artırıp sorunları gidermek amacıyla entegre yönetim sistemi belgelerini yenileyen Bağcılar Belediyesi, ISO 18295-1 belgesini almaya hak kazandı.

Vatandaşlara doğru, hızlı, güvenilir hizmet vermek ve ilçe sakinleriyle iletişim kalitesini artırıp sorunları gidermek amacıyla entegre yönetim sistemi belgelerini yenileyen Bağcılar Belediyesi, ISO 18295-1 belgesini almaya hak kazandı.



"Şehir bilinci yüksek, çağın hayat standartlarına sahip örnek bir kent oluşturmak" vizyonu ile hizmetlerine devam eden Bağcılar Belediyesi, yapılan belgelendirme ve gözetim denetimlerinden belgelerin tüm standartlara uygun olduğunu tekrar tescilledi ve sertifikaları yeniledi.



ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden Oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık gerçekleşen bağımsız kuruluş denetimlerini başarıyla geçen Bağcılar Belediyesi, ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi belgesini de alarak örnek bir kent olma vizyonuna bir adım daha yaklaştı. Bu çalışmalar doğrultusunda Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Kullanım Kılavuzları ile Başvuru Yönetim Merkezi Kılavuzları oluşturularak belediyeye yapılacak tüm başvurulara verilen hizmetler bir kalite standardına kavuşturuldu. Bununla birlikte ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve TS 13298/T1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi çalışmaları da yürütülüyor.



"5. Kalite Belgemizi de alarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk"



Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 4 kalite belgemizi yeniledik. 5. Kalite Belgemizi de alarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk. Hizmetlerimizde toplam kalite yönetimi kültürü bizim için çok önemli. Bu kültürü tüm çalışanlarımıza benimseterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

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