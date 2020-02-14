Bağcılar Belediyesinin "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayanlar sertifika aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinin 'Aile Okulu Mutluluk Yolu' eğitimini tamamlayanlar sertifika aldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayanlar sertifika aldı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayan 105 kişiye sertifikaları verildi.

Bağcılar Belediyesinin

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayan 105 kişiye sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından "Aile toplumun kalesidir" düşüncesiyle eşler arasında iletişimi güçlendirmek, kopuklukları gidermek, sorunları çözmek, şuurlu, huzurlu bir aile oluşturmak amacıyla iki ay önce söz konusu proje hayata geçirildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak danışmanlığında 7 hafta süren kursa, aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişi katıldı.

Uzmanlar, katılımcılara evlilik hayatı, aşk ile sevgi, ailede rol dağılımı, birlikte yaşama kültürü, gayriresmi evliliklerin kişisel ve toplumsal olumsuzlukları, sağlıklı aile, stres yönetimi, boşanma, velayet, şiddetin sonuçları başta olmak üzere 47 ayrı başlıkta eğitim verdi.

İnteraktif derslerde, eşlerin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının diğer insanlarla kendi evlatlarına iyi örnek teşkil edeceği üzerinde durularak, erkek ve kadınların sorumlulukları anlatıldı. Bireyler, öğrendiklerini kendi hayatlarında uygulayarak, çevresindekilere aktardı.

Eğitimini tamamlayanlar için Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Eğitimci Serkan Ekmen'in sunumuyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya birincisi oldu
Yüzde 70 yakıt tasarrufu sağlayacak motor icat eden usta ile Bakanlık temasa geçti Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi Vuhan'dan gelen Türk'ün ilginç tesadüfü: Doğduğu odada karantinada kaldı

Son Dakika Haberleri
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 17:41:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar Belediyesinin "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayanlar sertifika aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]