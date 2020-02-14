Bağcılar Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "Aile Okulu Mutluluk Yolu" eğitimini tamamlayan 105 kişiye sertifikaları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından "Aile toplumun kalesidir" düşüncesiyle eşler arasında iletişimi güçlendirmek, kopuklukları gidermek, sorunları çözmek, şuurlu, huzurlu bir aile oluşturmak amacıyla iki ay önce söz konusu proje hayata geçirildi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak danışmanlığında 7 hafta süren kursa, aralarında 37 çiftin de bulunduğu 105 kişi katıldı.

Uzmanlar, katılımcılara evlilik hayatı, aşk ile sevgi, ailede rol dağılımı, birlikte yaşama kültürü, gayriresmi evliliklerin kişisel ve toplumsal olumsuzlukları, sağlıklı aile, stres yönetimi, boşanma, velayet, şiddetin sonuçları başta olmak üzere 47 ayrı başlıkta eğitim verdi.

İnteraktif derslerde, eşlerin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarının diğer insanlarla kendi evlatlarına iyi örnek teşkil edeceği üzerinde durularak, erkek ve kadınların sorumlulukları anlatıldı. Bireyler, öğrendiklerini kendi hayatlarında uygulayarak, çevresindekilere aktardı.

Eğitimini tamamlayanlar için Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Eğitimci Serkan Ekmen'in sunumuyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.