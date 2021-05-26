Bağcılar Belediyesinin "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, IOPD ödüllerine aday oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, IOPD ödüllerine aday oldu

26.05.2021 12:39
Bağcılar Belediyesinin

Bağcılar Belediyesince uygulanan ve halkın yönetime ortak olduğu "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) 2021 ödüllerine aday gösterildi.

Bağcılar Belediyesince uygulanan ve halkın yönetime ortak olduğu "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) 2021 ödüllerine aday gösterildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel düzeyde geliştirilen katılımcı demokrasi alanındaki yenilikçi deneyimleri takdir etmeyi amaçlayan IOPD tarafından her yıl verilen "Vatandaş Katılımında En iyi Uygulama" ödülü heyecanı devam ediyor.

2021 yılında 16 ülkeden başvuruda bulunan 52 aday arasında Bağcılar Belediyesinin "Halk Meclisi" uygulamasını kapsayan "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi de yer alıyor. Yapılacak oylama sonucunda en çok oy alan proje ödüle layık görülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu başarılı projeyi desteklemeleri içi vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu.

Demokrasinin en güzel örneği olan "Halk Meclisi" toplantılarında ortak düşüncelerle ilçeyi hemşehrileriyle birlikte yönettiklerini belirten Çağırıcı, "Şeffaf yönetimin en güzel şekilde sergilendiği bu toplantılarımız ecdadın şura geleneğinden günümüze kadar ulaşan güzel bir uygulamadır. Yüz yüze görüşme imkanı buluyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz ve hizmet imkanlarımızı zenginleştiriyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizin sorunlarını çözmeye yönelik görüş, düşünce ve temennilerini de alıyor daha iyi yarınlar için projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

"Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, Türkiye'de ilk kez Bağcılar Belediyesi tarafından uygulanan bir yönetişim modeli olarak hayata geçirildi.

Uygulama, ilçe idaresinde belirli aralıklarla karar vericiler, uygulayıcılar ve mahalle sakinleri ile görüşmek ve ilçe genelinde yaşanan sorunları ilk elden yetkili veya ilgili karar vericilerle paylaşmak şeklinde yürütülüyor. Halk meclislerinde oluşturulan paylaşım ortamında bir yanda yöre halkı diğer yandan ilçe belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri, kaymakam, ilçe emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve parti temsilcileri yer alıyor.

Halk Meclisleri, resmi prosedürleri, dilekçeleri, başvuruları, e-postaları, mesajları ve benzeri aracılık araçlarını ortadan kaldırarak, ilçe sakinleri için çözüm üretmek ve özellikle "acil kararlar almak" için önemli bir fırsat.

Tam anlamıyla bir "yönetişim modeli" olan Halk Meclisleri, ilçenin halkla alınan kararlarla ve verilecek hizmetlerle yönetildiğini gösteren bir model olarak Bağcılar'da uzun yıllardır uygulanıyor.

Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinin 'Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi' projesi, IOPD ödüllerine aday oldu - Son Dakika


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