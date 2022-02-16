Üye Girişi
Bağcılar Belediyesinin "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesinin "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor

16.02.2022 14:52
Bağcılar Belediyesinin "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor

Katılımcı demokrasi ve yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi'nce "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesinin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretildiği "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor.

Katılımcı demokrasi ve yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi'nce "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesinin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretildiği "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1994'te uygulamaya koyulan sosyal belediyecilik projesi "Halk Görüşü"nde, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Çarşamba günleri düzenlenen, başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda söz alan vatandaşlar, sorunlarını ve isteklerini dile getiriyor. Vatandaşların dinlenilmesinin ardından sorunlar, ilgili birimler tarafından çözülüyor.

Katılımcı demokrasi ve yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi'nin prestijli ödüllerinden "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyeciliğin örneği de sergileniyor.

Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın önemine değinen Çağırıcı, "Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar'ın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Lokman Çağırıcı, Avrupa Konseyi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesinin 'Halk Görüşü' etkinliği 28 yıldır devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:51 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı
14:45 Müge Anlı'dan kahkahalar attıran itiraf: Doğru söylediğim için okey masasından atıldım
14:41 Oğlum dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geliyor! Ailesi Efe'yi nasıl koruyacak?
14:40 FETÖ hükümlüsü komiser, gider çukuruna düşerek öldü
14:39 Erdoğan BAE dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı: Muhalefet toplantısından bir şey çıkmaz, halkı enflasyona ezdirmeyiz!
14:38 Cristiano Ronaldo tutuklanacak mı? Futbol dünyasının gözü-kulağı o davada
14:34 Açlık sınırında mı yaşıyorsunuz, yoksulluk sınırında mı? Yoksul sayılmamak için kaç lira kazanmak gerekiyor? İşte o rakamlar
14:27 Böyle olur Survivor'ın Sevgililer Günü kutlaması! Bir çiçek verdi, ortam gerildi
14:26 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Haluk karakteri ölecek mi?
14:22 Deva lideri Ali Babacan: Koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 14:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesinin "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement