Bağcılar Belediyesinin "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor - Son Dakika

Katılımcı demokrasi ve yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi'nce "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesinin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretildiği "Halk Görüşü" etkinliği 28 yıldır devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1994'te uygulamaya koyulan sosyal belediyecilik projesi "Halk Görüşü"nde, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hemşehrileriyle bir araya geliyor.

Çarşamba günleri düzenlenen, başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda söz alan vatandaşlar, sorunlarını ve isteklerini dile getiriyor. Vatandaşların dinlenilmesinin ardından sorunlar, ilgili birimler tarafından çözülüyor.

Katılımcı demokrasi ve yönetişim çalışmalarından dolayı Avrupa Konseyi'nin prestijli ödüllerinden "12 Yıldızlı Şehir" unvanına layık görülen Bağcılar Belediyesi bu etkinlikte sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyeciliğin örneği de sergileniyor.

Hemşehrileriyle yüz yüze buluşmanın önemine değinen Çağırıcı, "Her hafta bir araya gelerek hem kişisel hem de Bağcılar'ın sorunlarını birlikte çözüme kavuşturuyoruz. İlçemizi hemşehrilerimle birlikte yönetiyoruz. Onların düşünceleri bizim için çok değerli. Bu kapsamda önemli projeleri hizmete sunuyoruz." ifadelerini kullandı.