Bağcılar Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrenci kayıt yaptırdı

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ne bir haftada 6 bin 706 öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 11 yılda 42 bin öğrenciye hizmet veren 17 Bilgi Evi'nde bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 6 bin 706 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, mutlu ve huzurlu geleceğin çocuklara yapılacak yatırıma bağlı olduğu vurguladı. Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Değerlerimizi emanet edeceğimiz en önemli varlığımız olan çocuklarımızın vatan ve millet sevgisiyle yetişmesini istiyoruz. Sevginin, saygının, dürüstlüğün, inancın, ahlakın ne olduğunu bu yaşta öğreniyorlar. Bugüne kadar bu kurumlardan 42 bini aşkın öğrenci yararlandı. Yeni dönemin de hayırlı olmasını diliyorum."

Çocuklar, 52 kulüpte eğitim alıyor

İlçe genelindeki 17 Bilgi Evi'nde okul döneminde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında dersler veriliyor.

Bilgi Evleri'nde çocukların okul derslerinin yanında ilgi alanlarına göre etkinliklere katılacağı halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, bilgisayar, fotoğrafçılık, botanik, geri dönüşüm, müzik, başta olmak üzere 52 ayrı kulüp bulunuyor.

Kulüplerde takım çalışmasını öğrenen ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunan öğrenciler, belediyenin veya başka kurumların programlarında yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Programların dışında kursiyerlere sinema, müze ziyaretleri, deniz ve doğa kampları gibi sürprizler de yapılıyor.