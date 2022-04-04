Bağcılar Boccia Takımı Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Boccia takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda 3'ü altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 Mart-2 Nisan'da, Kocaeli'nde Petkim Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Boccia Takımı, 28 spor kulübünden 112 sporcunun katıldığı turnuvada 10 sporcuyla yer aldı.

Başiskele Spor Salonu'nda 5 gün süren müsabakalarda sporculardan Fatma Gürbüzer "BC4 Kadınlar", Yahya Gürbüzer ise "BC4 Erkekler" kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

"BC4 Erkekler" Türkiye ikinciliğini Mehmet Emir Ateş alırken "BC2 Erkekler" kategorisinde Türkiye üçüncüsü Niyazi Arslan oldu. Öte yandan "BC4 Çiftler"de Fatma Gürbüzer ve Mehmet Emir Ateş altın madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ağır engelliler için büyük bir güç gerektiren spor dalında rakiplerini yenerek madalyaları ilçeye kazandıran sporcuları tebrik ettiğini belirtti.