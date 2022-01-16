Üye Girişi
BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

16.01.2022 23:43

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi. Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaz eti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde vatandaşlara Ardahan'dan getirilen kaz eti, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Festival alanına gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlara kaz eti dağıttı.

Bu sene ilk kez düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Aşıklar ve yerel sanatçıların yöresel ezgileri seslendirdiği festivalde gençler de Kafkas dansı yaptı.

'KÜLTÜREL ÖĞELER BİR SONRAKİ NESİLLERE AKTARILIYOR'

Etkinlikte konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 'Bağcılar genelinde baktığımızda Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız bu ilçede yaşıyor. Bu etkinliklerin kültürel öğelerin bir sonraki nesillere aktarılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'BAĞCILAR'DA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ KURDUK'

Festivalde vatandaşlara kaz eti dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bağcılar Belediyesi bünyesinde tüm kültürleri barındıran bir ilçemiz. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen vatandaşlarımız ilçemize yerleşmişler. Bağcılar'da güzel bir kültür köprüsü kurduk. İlçemizde birçok etkinlik düzenliyoruz. Her yörenin kendine özgü kültürünü Bağcılar'da yaşatmak istiyoruz. Bugün de Kaz Festivali kültürünü yaşatmak için güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu festivalin birincisini yapıyoruz. 10 bin kişiye ikramda bulunacağız. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk oluşturduğunu burada görmüş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BU ETKİNLİKLER BİZİ MOTİVE EDİYOR'

Festivale ailesiyle birlikte gelen 43 yaşındaki Ardahanlı Vedat Karagöz, 'Bizim için çok gurur verici bir etkinlik. Pandemiden dolayı çok zor günlerden geçtik. Bu etkinlikler bizi motive ediyor. Memleketin bizim için çok ayrı bir yeri var. 10 yıldır memlekete gidemiyorum' diye konuştu.

Fikret Karagöz ise, 'Pandemiden dolayı uzun zamandır birbirimizden uzaktık. Şu an çok güzel bir ortam var. Memleket hasretini bu etkinliklerle gideriyoruz' ifadelerini kullandı.

BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ
BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ

YORUMLAR
500

Bağcılar Belediyesi, Mustafa Eldivan, Bağcılar, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika


Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu         
23:37
Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum         
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü olduğunu öğrendiği öğrenciye Trabzon hasırı taktı         
20:43
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi? TEAM Araştırma: AK Parti oylarını Kasım ayına göre 4.3 puan artırdı! Kur korumalı mevduat etkisi mi?         
17:59
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi! Komşular pencereden kadını izleyince utancından geri eve girdi!         
10:30
Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi Tonga'daki yanardağ patladı! Ardından Japonya'da tsunami alarmı verildi         
09:13
Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu Arjantin'de gergedan böceği istilası! Kanalizasyonlar tıkandı, evlerin çatılarında hasar oluştu         
09:10
CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel, 61 yaşında yaşamını yitirdi!         
09:00
Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü Marketlerde dövizin düşüşüyle fiyatlar değil paketler küçüldü         
08:58
Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var Oktay Kaynarca müjdeyi verdi: Yeni bir projem var         
22:54
Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
22:07
İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı beyin ameliyatı oldu         
20:34
Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı         
19:41
Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor Dünyanın en büyük ayaklı adamı isyan etti: Ayak fetişistleri peşimi bırakmıyor         
18:40

Son Dakika Haberleri
23:36 Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu
22:57 Ortalık fena karıştı! Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu yorumuna Ongun'dan jet yanıt: Şeytanları temizleyeceğiz
22:24 Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan isyan etti: Her şey hazır ama bir imza eksik, neden?
22:09 Yarın hava nasıl olacak? 17 Ocak'ta üç büyük şehir ve bölgelerde hava durumu
21:41 Teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Meclis Başkanı'yla konuştum
21:40 İlk maçında hüsran yaşayan Galatasaray'ın hocasını Rıdvan Dilmen bu sözlerle haşladı: Böyle 4 yersin
21:32 Ege'nin suları ısınıyor! Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma tezinden vazgeçtiği iddiaları yalanlandı
21:04 Aslan'ın yeni hocasının ilk sınavı hüsranla sonuçlandı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti.
20:30 Emeklilerin ek ödemeleri de arttı! Kim, ne kadar ek ödeme alacak?
20:18 Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü "helal olsun" dedirtti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2022 23:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement