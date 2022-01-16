BAĞCILAR'DA 1'İNCİ GELENEKSEL KAZ FESTİVALİ DÜZENLENDİ - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi. Yüzlerce kişi kaz eti yiyebilmek için sıraya girdi.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaz eti almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde vatandaşlara Ardahan'dan getirilen kaz eti, bulgur pilavı ve ayran ikram edildi. Festival alanına gelen Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı vatandaşlara kaz eti dağıttı.

Bu sene ilk kez düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Aşıklar ve yerel sanatçıların yöresel ezgileri seslendirdiği festivalde gençler de Kafkas dansı yaptı.

'KÜLTÜREL ÖĞELER BİR SONRAKİ NESİLLERE AKTARILIYOR'

Etkinlikte konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 'Bağcılar genelinde baktığımızda Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız bu ilçede yaşıyor. Bu etkinliklerin kültürel öğelerin bir sonraki nesillere aktarılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'BAĞCILAR'DA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ KURDUK'

Festivalde vatandaşlara kaz eti dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bağcılar Belediyesi bünyesinde tüm kültürleri barındıran bir ilçemiz. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen vatandaşlarımız ilçemize yerleşmişler. Bağcılar'da güzel bir kültür köprüsü kurduk. İlçemizde birçok etkinlik düzenliyoruz. Her yörenin kendine özgü kültürünü Bağcılar'da yaşatmak istiyoruz. Bugün de Kaz Festivali kültürünü yaşatmak için güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu festivalin birincisini yapıyoruz. 10 bin kişiye ikramda bulunacağız. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk oluşturduğunu burada görmüş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'BU ETKİNLİKLER BİZİ MOTİVE EDİYOR'

Festivale ailesiyle birlikte gelen 43 yaşındaki Ardahanlı Vedat Karagöz, 'Bizim için çok gurur verici bir etkinlik. Pandemiden dolayı çok zor günlerden geçtik. Bu etkinlikler bizi motive ediyor. Memleketin bizim için çok ayrı bir yeri var. 10 yıldır memlekete gidemiyorum' diye konuştu.

Fikret Karagöz ise, 'Pandemiden dolayı uzun zamandır birbirimizden uzaktık. Şu an çok güzel bir ortam var. Memleket hasretini bu etkinliklerle gideriyoruz' ifadelerini kullandı.