Bağcılar'da 1. Kaz Festivali düzenlendi - Son Dakika

Bağcılar'da 1. Kaz Festivali düzenlendi

Bağcılar\'da 1. Kaz Festivali düzenlendi
Son Güncelleme: 17.01.2022 18:25

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen 1. Kaz Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Aşık atışmalarının yaşandığı, yöresel ezgilerin seslendirildiği ve Kafkas dans gösterisinin yapıldığı etkinliğe katılan 10 bin kişiye kaz eti ikram edildi.

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, hem eğlenceli hem de anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği'nin işbirliğiyle 1. Kaz Festivali düzenlendi. Serhat illeri Ardahan, Kars ve Iğdır başta olmak üzere İstanbul'da yaşayan farklı yörelerden çok sayıda kişi meydanı doldurdu.

Farklı kültürler bir araya geldi

Festival sebebiyle oluşan birlik ve beraberlik manzarasından mutluluk duyduğunu dile getiren Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bu güzel etkinliğin kültürel öğelerin de bir sonraki nesle devamı açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen belediyemize ve derneğimize teşekkür ediyorum" dedi. Bağcılar'ın ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran bir ilçe olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise "Her yörenin kendine özgü kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Bugün de 1. Kaz Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. Burada sadece o yörenin insanları değil Bağcılar'da yaşayan tüm dostlarımız var. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk oluşturduğunu görmüş oluyoruz. Davete katılan 10 bin hemşehrimize kaz ikramında bulunacağız" dedi. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise şunları söyledi: "Geçmişle geleceğimiz arasında kültür bağını kurmak için Bağcılar Belediyemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Herkese afiyet olsun."

Kaz tüyünden yastık hediye edildi

Konuşmaların ardından dernek yetkilileri, stantta sergilenen feselli, tandır ekmeği, hangel, mafiş ve katmer gibi Ardahan yöresine ait yiyeceklerin tanıtımını yaptı. Protokol de alana kurulan ocaklarda pişirilen kaz etlerini pilav ve ayran eşliğinde davetlilere ikram etti. Vatandaşlar, güneşli havada sevdikleriyle birlikte kaz eti yemenin tadını çıkardı. Kaz etini yiyenler, aşıkların keyifli atışmaları, gençlerin Kafkas dansı ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle doyasıya eğlendi. Renkli anların yaşandığı programda Başkan Çağırıcı'ya kaz tüyünden yastık hediye edildi.

Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak'ın sağlık sorunlarından dolayı gelemediği şenliğe; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da 1. Kaz Festivali düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da 1. Kaz Festivali düzenlendi - Son Dakika
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