Bağcılar'da 10 riskli alan kentsel dönüşümle yenileniyor - Son Dakika

Bağcılar'da 10 riskli alan kentsel dönüşümle yenileniyor

Bağcılar'da geçen yıl 5.8 büyüklüğündeki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkımına başlanan 270 daire ve 40 dükkanlı Demircan Sitesi'nin de içinde bulunduğu 21 bin 400 metrekarelik alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Riskli alan" ilan edildi.

Bağcılar'da 10 riskli alan kentsel dönüşümle yenileniyor, System.String[]

Bağcılar'da geçen yıl 5.8 büyüklüğündeki depremde aldığı ağır hasar nedeniyle yıkımına başlanan 270 daire ve 40 dükkanlı Demircan Sitesi'nin de içinde bulunduğu 21 bin 400 metrekarelik alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Riskli alan" ilan edildi. Nisan ayında Yenimahalle'de riskli alan edilen 11 bin 400 metrekarelik alan ile birlikte kentsel dönüşüm uygulanacak böğe sayısı 10'a çıktı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 2012 yılında başlattıkları kentsel dönüşüm hamlesi ile 10 bölgede şu ana kadar toplam 2 bin 865 adet riskli yapıdan 2 bin 723'ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kimseyi yerinden etmeden gerçekleştirmekte olduğumuz kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı konutlar inşa ediyoruz. Yeşili ve sosyal donatı alanlarının öne çıktığı projelerle sosyal değişim ve dönüşümü de sağlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 21 bin 400 metrekarelik bölge "riskli alan" ilan edildi. Söz konusu kararda "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgede yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı toplam 73 bina yıkılarak yenilenecek.

DEMİRCAN SİTESİ'NDE YIKIM DEVAM EDİYOR

Riskli alan ilan edilen Fatih Mahallesi'nde bulunan Demircan Sitesi, geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar almıştı. Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nce hazırlanan rapor sonucuna göre, alınan beton örneklerinin "Mukavemet değerlerinin olması gerekenin altında" olduğu ve risk taşıdığı tespit edilmişti. Aynı sokakta bulunan diğer binaların da hasarlı olduğu ortaya çıkınca Demircan Sitesi'ndeki 270 daire ve 40 dükkanın tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra yıkım başlamıştı.

Sitenin etrafındaki 236 diğer dairelerle birlikte toplam 506 daire, 51 dükkandan oluşan 73 binanın yıkımı gerçekleştirilecek.  Yıkım öncesi 1872 kişinin yaşadığı alanda yıkımlar başladı ve 20 binanın yıkımı gerçekleşti.

Toplam 21 bin 400 metrekarelik alanı kapsayan yeni projede otoparklı, asansörlü, modern ve depreme dayanıklı konutlar yapılacak. Proje kapsamında 12 blokta 913 daire, 115 ticari birimin yer alması öngörülüyor.

YENİMAHALLE ECE SİTESİNDE DÖNÜŞÜM

Nisan ayında Riskli Bölge ilan edilen Yenimahalle'deki 11 bin 400 metrekarelik alan yenilenecek. Şu an 1244 kişinin yaşamakta olduğu bölgede 7 blokluk Ece Sitesi'nin yanı sıra bölgedeki 30 bina ile birlikte toplam 291 daire ve 28 işyeri yıkılacak.Kentsel dönüşüm sonrası 40 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip yeni modern yaşam alanı inşa edilecek.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "5 Ekim 2012 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yurt çapında başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi kapsamında; 9 bölgeyi riskli alan ilan ettiklerini belirterek, "Fatih Mahallesi'ndeki riskli alan ilanıyla birlikte riskli bölge sayısının 10'a çıktığını belirterek, "10 bölgede kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek. Toplam 2 bin 878 adet riskli yapıdan 2 bin 733'ünün yıkımını gerçekleştirdik. 13 bin 805 bağımsız birimin dönüştürülmesini tamamladık" dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 10 riskli alan kentsel dönüşümle yenileniyor - Son Dakika

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