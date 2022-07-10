BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ

10.07.2022 14:31
BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ

BAĞCILAR'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi.

BAĞCILAR'da kuvvetli yağış şantiye alanını göle çevirdi. 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesinin su altında kaldığı alan havadan görüntülendi.

Bağcılar'da yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Yağmurdan en fazla zarar gören yerlerden biri de Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı oldu. Geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, şantiye alanını göle çevirdi. Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de tamamen yağmur suyu altında kaldı. Haberi alan yetkililer sabah erken saatlerde şantiyeye gitti. İBB ve Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber veren kişilerin bekleyişi devam ediyor.

"MİLYARLARCA ZARAR VAR"

Olayla ilgili konuşan şantiye yetkililerinden Ziyaettin Kızılyar, "Bayram tatili için paydos ettik, 5-6 firma olarak araçlarımızı buraya çektik. Gece aniden doğal afet olduğu için burada kimsenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Büyükşehir belediyesi ve Bağcılar Belediyesi ekipleri şu an çok yoğun, onlara da bir şey demeye hakkımız yok. Burada tek bir hata varsa gece burada kalan bekçinin telefon edip söylememesi bu duruma getirdi. Burada milyarlarca zarar var" diye konuştu. Göle dönen şantiye alanı ve su altında kalan araçlar havadan görüntülendi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA 11 KAMYON 4 İŞ MAKİNESİ SUYA GÖMÜLDÜ - Son Dakika
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