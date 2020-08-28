Bağcılar'da 15 bin kap aşure ikram edildi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, muharrem ayında sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla 15 bin kap aşure ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hicri yılın ilk ayı muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar'da geleneksel hale gelen "Aşure İkram" programı düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kazanlarda aşure pişirildi. İlçede, başta emniyet ve sağlık birimleri olmak üzere kamu kurumu çalışanlarıyla vatandaşlara toplam 15 bin kap aşure ikram edildi.

Muharrem ayında birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin Bağcılar'da yaşandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede farklı kesim ve görüşten insanın hep beraber huzur içinde yaşadığını ifade etti.

Etkinlikte, Kerbela şehitleri de anıldı.