Bağcılar'da 15. Kadınlar Şurası

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 15. Kadınlar Şurası'nda uzmanlar katılımcılara, atıkların değerlendirilmesi, tasarruf ve sosyal medya gibi konularda bilgi verdi.

Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen 15. Kadınlar Şurası'nda uzmanlar katılımcılara, atıkların değerlendirilmesi, tasarruf ve sosyal medya gibi konularda bilgi verdi.



Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sarayında düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, toplumun temel taşının aile, ailenin de temel taşının kadın olduğunu ifade etti.



Toplantıda konuşan Çevre Mühendisi Esra Yüce de evdeki atıkların değerlendirilmesi ve tasarruf konularında bilgi verdi.



Yüce, şunları söyledi:



"Bizim atık dediğimiz şeylerin hepsi geri dönüşebilir. Bugün bir şey ambalajlı olunca daha güvenilir ve kaliteli gelmeye başladı. 100 kilo çöpünüz var diyelim. Araştırmaya göre bunun 55 kilosu organik çöp ve yemek atıkları, 15 kilosu kağıt atık, 3 kilosu cam, 2,62 kilosu plastik ve 10 kilosu ise poşet. Çöpe atınca geri dönüşmediği için değer kaybediyoruz. Sağlıklı olmak istiyorsak plastiği azaltmamız gerekir. Gereksiz yere naylon poşet kullanmayacağız. İsraf etmeyeceğiz. Dökülen yağlar kanalizasyonda kirliliğe neden oluyor. Yağları pet şişede biriktirip atık yağ bidonlarına bırakın. Bunlardan biodizel yakıt üretiyoruz. Meyve atıklarını komposto yapabilirsiniz. Toprak alana gömerek gübreye çevirebiliriz. Kullandığımız elektronik aletlerde A sınıfı aletleri tercih etmemiz faturamızın yüzde 30 oranda düşmesini sağlar. Telefonun şarj aletini boşta prizde bekletmeniz faturanın yüzde 5 artmasına neden olur."



"Sosyal medya depresyona neden olabilir"



Toplantıda Uzman Psikolog Esra Aydın da "Sosyal Medyanın Kadın ve Aileye Etkileri" konusunda sunum yaptı.



Aydın, sosyal medyanın aldatıcı yanları olabileceğini belirterek, "Olumsuz yönlerinden biri depresyon. Başkasının paylaşımlarını görüp kıskanıp depresyona girebilen oluyor. İnsanların birbirleriyle iletişimini azaltabiliyor. Aile üzerinde de etkisi var. Boşanma nedenlerine bakıldığında şiddet ve sosyal medya başı çekiyor. Sosyal medyada çok zaman geçirmek boşanmaya neden oluyor. Sosyal medyayı bilinçli kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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