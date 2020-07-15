Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika

Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki kanlı darbe girişiminde şehit edilen 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde mezarı başında yoğun katılım ile anıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki kanlı darbe girişiminde şehit edilen 15 Temmuz şehidi Muhammed Ambar, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde mezarı başında yoğun katılım ile anıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de burada bir araya gelerek birliğimizin ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik" dedi.

Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet


Terör Örgütü FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından tam dört yıl geçti. Hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak adına Bağcılar'da her yıl gerçekleşen etkinliklere bu yıl da devam devam edildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında program şehit Muhammed Ambar'ın kabrinin bulunduğu Kirazlı Mezarlığı'ndaki törenle başladı. Kabir ziyaretine Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Akçagün, Ambar'ın yakınları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve yaşlılardan olmak üzere toplumun her kesiminden çok sayıda kişi katıldı.


"Bağcılarlılar olarak tek vücut oldu"


Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kalabalık tarafından salavatlar getirildi. Kuran tilavetinin ardından eller semaya açıldı. Müftü Büyük'ün yaptığı duayla demokrasi şehitleri anıldı. Allah bir daha bize böyle tecrübeler yaşatmasın diyerek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öncelikle 15 Temmuz 2016'da hain darbe teşebbüsü neticesinde hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece milletin istiklali ve istikbali için şehit olanlardan biri de hain kalkışma sırasında 'Ne duruyorsunuz, dışarı çıksanıza' diyerek hayatını ortaya koyan Muhammed Ambar kardeşimizdi. Bugün Bağcılarlılar olarak onun kabrinin başında tek vücut olduk. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bugün de burada bir araya gelerek birliğimizin ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik. Şehitlerimiz için dua ediyoruz, ailelerine de taziyelerimizi iletiyoruz. Rabbim İnşallah FETÖ ve hiçbir terör örgütüne fırsat vermesin. Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin" dedi.


Şehit ve gazi evleri ziyaret edildi


Kabir ziyaretinin ardından protokol, 15 Temmuz gecesi Saraçhane'de şehit olan Ramazan Sarıkaya ile aynı gün gazi olan Erkan Toprak, Enes Güneş, Ahmet Başalan'ın evlerini ziyaret etti. İlçe protokolünü evlerinde konuk eden şehit yakınları ve gaziler, kendilerini hiçbir zaman unutmayan misafirlerine teşekkür etti.


15 Temmuz anma etkinlikleri, akşam da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda devam edecek. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlanacak programda İstiklal Marşı hep birlikte okunacak. Belgesel gösterimi, sala ve protokol konuşmalarının yapılacağı gecede ilçe müftüsünün eşliğinde şehitler için toplu dua edilecek. Gece, Bağcılarlı gençlerin sabah ezanına kadar dönüşümlü olarak tutacağı demokrasi nöbetinin ardından sabah ezanı ile sona erecek. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:48 Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı 22:37 Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kadınlar arasındaki alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
22:48
Korkunç kazada sürücü, hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı çıkarıldı
22:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Diyarbakır ve Adıyaman'da serinlemek için sulama kanalına giren 4 genç boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 23:27:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da 15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]