Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada

31.07.2022 14:21
Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada

Bağcılar'da 15 yaşındaki çocuğun 25 bin lira değerinde telefon çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da 15 yaşındaki çocuğun 25 bin lira değerinde telefon çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.E.E., üç farklı işyerinden 25 bin lira değerinde telefon ve telefon parçası, bin lira değerinde sigara ve bin 500 lira çaldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli 15 yaşındaki M.E.E'yi Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Küçük çocuğun çalmış olduğu telefonları Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan seyyar telefonculara ucuz fiyattan sattığı öğrenildi.

Emniyette işlemleri biten M.E.E., "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan dün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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Kuyumcudan 3 adet cumhuriyet altını çalan kadın kamerada Kuyumcudan 3 adet cumhuriyet altını çalan kadın kamerada BAĞCILAR'DA KAPKAÇÇILAR KAMERADA BAĞCILAR'DA KAPKAÇÇILAR KAMERADA
Kaynak: İHA

Fatih Mahallesi, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da 25 bin liralık telefon çalan çocuk kamerada - Son Dakika
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