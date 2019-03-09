Bağcılar'da 16 Katlı Otelde Yangın

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HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan