Bağcılar'da 18 Genç Askere Uğurlandı

Bağcılar
'da vatani görevlerini yerine getirmek için askere gidecek olan 18 genç, "Baba Ocağından Peygamber Ocağına" isimli uğurlama töreninden sonra dualarla birliklerine uğurlandı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Bağcılar İlçe Müftülüğü ortaklaşa "Baba Ocağından Peygamber Ocağına" isimli asker uğurlama programı düzenledi. Güneşli Merkez
Camisinde okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından askerlere tekbir ve salavatlar eşliğinde kınaları yakıldı. Tek tek isimleri okunarak tanıtılan 18 asker, tezahüratlar eşliğinde sahneye alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı
, "Dünyaya medeniyet öğreten ataların torunlarıyız. Bizim milletimiz haricinde, dünyada evlatlarını peygamber ocağına düğünle, eğlenceyle yollayan bir başka millet göremeyiz. Biz de bugün ceddimize yakışır bir şekilde gençlerimizi bayram havasında askere gönderiyoruz. Vatanımız onlara emanet ediyoruz. Askere giden gençlerimize şimdiden hayırlı tezkereler diliyorum." diye konuştu.
Asker aileleriyle sohbet eden Çağırıcı, onları tebrik etti. Program sonunda yakınlarıyla helalleşen gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi. Omuzlarında Türk bayrağı olan gençler, Bağcılar Müftüsü Ekrem Saylam'ın yaptığı duayla görev yapacakları askeri birliklere uğurlandı.
Asker uğurlama törenine AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk
, Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği (BAGİMDER) Başkanı Hasan Hüseyin Dönmez
, Güneşli Merkez Camisi İmam hatibi Harun Raşit Alas ve asker yakınları katıldı.