Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 2 bina boşaltıldı
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Bağcılar'da 2 bina boşaltıldı

1 saat önce

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

Bağcılar'da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltılarak mühürlendi.

Alınan bilgiye göre Bağcılar Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi 1757. sokakta bulunan bitişik iki binanın kolonlarından birisi patladı.

Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binada yaşayanları dışarı çıkararak bina çevresini emniyete aldı.

Boşaltılan binadan alınan beton örnekleri incelenerek binayla ilgili nihai karar verilecek.

Bina sakinlerini bazıları yakınlarına giderken bir kısmı civardaki otellere yönlendirildi.

Binada iki dükkan ve 20'den fazla daire bulunuyor.

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:09 Kaynak: AA
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