Üye Girişi
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

14.02.2022 10:39
Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da 2 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı.

Bağcılar'da 2 katlı bir binanın çatısı çıkan yangında alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli Mahallesi 1319 Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çatıda hasar oluştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
10:13 Uzunlar ittifakı! Mardinli Kösen'den Karabüklü Rumeysa'ya çağrı: Türkiye'yi birlikte tanıtalım
10:10 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı
10:06 Buse Varol ile boşanacağı iddia edilen Alişan: Boşanmıyoruz
10:01 Falyalı'ya son mermiyi Mustafa Söylemez mi sıktı? Kıbrıs medyası iddia etti
10:01 Seyhan Soylu Osmanlı'ya gelin gidiyor! Düğün bu yaz
09:59 Yargı'da dün neler oldu? Ceylin aklanacak mı?
09:42 Teftiş Kurulu Raporu: PTT'nin 2 milyon doları buhar oldu! CHP'li vekil paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 10:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement