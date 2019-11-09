Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 2 konteyner alev alev yandı
Son Dakika Güncel Bağcılar'da 2 konteyner alev alev yandı

Bağcılar'da 2 konteyner alev alev yandı

6 saat önce

Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.

Bağcılar'da 2 konteyner alev alev yandı, System.String[]
Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:02 Kaynak: DHA
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