BAĞCILAR'DA 2 KONTEYNER ALEV ALEV YANDI
7 saat önce
Bağcılar'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.
Bağcılar Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
'da inşaat şirketine ait 2 konteyner alev alev yandı.
Yavuz Selim Mahallesi'nde sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan inşaat şirketine ait konteynerda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm konteyneri sardı. Alevler kısa sürede yanındaki konteynere de sıçradı. Çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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