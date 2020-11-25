Bağcılar'da 2 liraya ekmek satanlara denetim - Son Dakika

BAĞCILAR Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gramaj ve fiyat tarifesine uymayan fırınlar tekrar kontrol edildi. Fiyat listesini değiştirmeyen fırınlara ise ceza yazıldı.

İstanbul'da Cuma günü Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 lira, bazı fırınlarda 2 liraya satıldığı tespit edildi. Tarife dışı fiyat ve gramaj uygulayan fırınlara ise tutanak tutuldu. Bugün Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe ve beraberindeki heyet daha önce tutanak tutulan ve uyarılan fırınları tekrar kontrol etti.

DENETLENEN FIRINLAR TEKRAR KONTROL EDİLDİ

Önceki denetimde tutanak tutulan bir fırının hala fiyat tarifesini değiştirmediği ve fiyat listesi asmadığı tespit edildi. Fırın hakkında tekrar tutanak tutuldu. İşletmeci ile konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Buraya üçüncü gelişimiz. 200 gram ekmeğin 1,5 lira olması lazım. Öte yandan hala tarife yok. Camda da 2 lira yazıyor. Amacımız halkımızın ekmeği uygun fiyata hem de resmi fiyata göre yemesini istiyoruz. Bizde ekmek kutsaldır. Eve ekmek götürmek diye bir şey vardır. Sizin burada bu ekmeğin üzerine aldığınız para helal değil" diyerek uyarıda bulundu.

Fiyat tarifesini değiştirmeyen işletmeci Muammer Altun ise, "Bizim de kafamız karıştı gramaj mı yükselteceğiz, fiyat mı değiştireceğiz anlamamıştı. Şimdi kaymakam bey açıkladı anlaşıldı durum. 200 gram ekmeği 1,5 liradan satacağım, fiyat değişikliğini de asacağım" dedi.

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail Menteşe de "Bağcılar ilçemizden başlayarak İstanbul genelinde 2 bin 822 fırında yaklaşık 400 personelle yapıyoruz. Cuma gününe kadar bu denetimler devam edecek. Geçtiğimiz cuma günü kontrol ettiğimiz fırınları bugün tekrar kontrol ettik. Kurallara uyanlara teşekkür ettik, uymayanlara ceza yazdık" derken, İstanbul Fırıncılar Odası'nın fırınlara fiyat tarifesi yollamadığı iddialarına "Bu tür duyumlarımız var bu konu müfettişler tarafından inceleniyor. Gelişmeleri kamuoyuyla da paylaşacağız" diyerek yanıt verdi.