BAĞCILAR'DA 20 BİN KİŞİLİK AŞURE KAZANI KAYNADI - Son Dakika

? Bağcılar' da Muharrem ayının 10'ncu günü olan aşure günü dolayısıyla 20 bin kişilik aşure kazanı kaynadı.

Aşure günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda 20 bin kap aşure ilçe sakinlerine ikram edildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara ikram etti.

'ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR BİR AN ÖNCE DAĞILIR'

Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının şehit edildiği Kerbela olaylarının yıl dönümündeyiz. Öncelikle bir kez daha Kerbela şehitlerini rahmetle anıyoruz. Rabbim bir daha böyle kötü olayları yaşatmasın. Yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen unutmadığımız bir olay. Komşuların evlerinde pişirdikleri aşureleri birbirlerine ikram ettiği güzel günleri yaşıyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak her sene bu organizasyonu gelenek haline getirdik. Bağcıların dört bir yerinde etkinliklerimiz devam ediyor. Ülkemiz zor günlerde geçiyor. Orman yangınları ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemiz üzerindeki bu karabulutlar bir an önce dağılır. Belediye olarak felaketin olduğu bölgelere her türlü desteği verdik" dedi.

Aşure almak için sıraya giren Kezman Özdemir, 'Allah kabul etsin. Çok güzel bir etkinlik. Sıraya girdik, aşuremizi aldık. Her sene evimizde yapıyoruz. Yaptığımız aşureleri komşularımla birlikte paylaşıyoruz" diye konuştu.

Aşure almaya gelen Hacı Görsel ise, 'Allah kabul etsin, Güzel bir etkinlik oldu. Her yıl evlerimizde aşure yapılıyor. Komşularımıza dağıtıyoruz. Aşure güzel bir gelenek" dedi.