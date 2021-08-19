BAĞCILAR'DA 20 BİN KİŞİYE AŞURE İKRAM EDİLDİ

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı'nda aşure kazanı kaynatıldı. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure pişirildikten sonra ilçe sakinlerine ikram edildi. Etkinlikte 20 bin kap aşure dağıtıldı.

Hicri senenin ilk ayı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi olan Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda kazan kuruldu. Kazanda incirden fasulyesine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

Kerbela şehitleri rahmetle anıldı

Vatandaşların birbirlerine aşure ikram ettiği ve güzel kardeşliklerin oluşturulduğu günleri yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, "Kerbela olaylarının yıldönümündeyiz. Öncelikle Kerbela şehitlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bağcılarlı komşularımız bu konuda çok duyarlı. İlçenin dört bir yanında gerek bireysel olarak gerekse dernekler aracılığıyla komşuların birbirine aşure ikramı devam ediyor" dedi.

Etkinlik boyunca 22 mahallede vatandaşlara 20 bin kap aşure ikram edildi.

Oluşturulma Tarihi : 19. 08. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Enderunlu Kerem, yeni projesiyle Teknofest'te İstanbul Havalimanı'na 40 kişilik istihdam Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi İçişleri Bakanı Soylu ile Lokman Çağırıcı afet bölgesi... Hepimizin Sağlığı için Aşılarımızı Yaptıralım Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı Bağcılar'da çocuklar okul bahçesinde yüzme öğreniyor Çocuklara 'Beyaz Gezi'yle Bağcılar Turu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10