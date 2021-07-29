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Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika

Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi

29.07.2021 17:10

Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirilen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirilen baskında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sahte parfüm üretildiği yönünde bilgi aldı.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, biri depo, diğeri dolum tesisi olmak üzere iki farklı adrese baskın düzenledi.

Baskında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 20 bin sahte parfüm, parfüm dolum makineleri, çok sayıda parfüm şişesi, etiketler ve parfüm kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi
Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 20 bin sahte parfüm ele geçirildi - Son Dakika


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