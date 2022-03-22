Bağcılar'da 3 katlı binadaki yangında 1 ölü - Son Dakika

Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da 3 katlı binanın 1. katında çıkan yangında

Davut Yılmaz (70) hayatını kaybetti.

Bağcılar Kirazlı Mahallesi, 1203 Sokakta 3 katlı binanın 1. katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Durumu gören vatandaşlar evde bulunan 3 kişiyi kapıyı kırıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Evde yapılan aramada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Davut Yılmaz (70) olduğu belirlendi. Evden kurtarılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Davut Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.Yangının ardından evde yapılan incelemede evin içerisinin çöp dolu olduğu belirlendi.

Yangının ilk başladığı esnada içeri giren Hakim Yıldırım, "Yangının ilk başında hızlı bir şekilde içeri girdim. Alevler kapının olduğu yeri sarmıştı. İçerde bir kişinin olduğunu söylediler ben de içeri girdim. Alevlerden arka odaya ulaşamadım. Etrafı alevler sarınca mecburen dışarı çıkmak zorunda kaldım. İçerdeki vatandaşı alamadım dışarı. Evin içinde çok fazla çöp vardı. Oda kısmında da çöpler vardı o kısmı da kırdım. Çöpleri dayadıkları için kapıyı açamadım" dedi.