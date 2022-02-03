BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNANIN BAHÇESİNDE GÖÇÜK OLUŞTU - Son Dakika

BAĞCILAR'da gece saatlerinde 3 katlı bir binanın bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği bahçede inceleme yaptı. Belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonrası göçüğün meydana geldiği bahçedeki bina ile yanındaki binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 552. Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın arka tarafındaki bahçe kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün meydana geldiği bahçede inceleme yaptı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, belediye ekiplerinin yapacağı incelemeler sonrası göçüğün meydana geldiği bahçedeki bina ile yanındaki binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

BİR BUÇUK AY ÖNCE AYNI SOKAKTA GÖÇÜK MEYDANA GELMİŞTİ

Olayın meydana geldiği sokakta yaklaşık bir buçuk ay önce kaldırımda göçük meydana gelmişti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri inceleme yapmış, belediye ekipleri de önlem amaçlı iki binayı tahliye etmişti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- İstanbul