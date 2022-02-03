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Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu - Son Dakika

Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu

03.02.2022 21:58

Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu Bağcılar'da 3 katlı bir binanın bahçesinde oluşan göçük paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu

İSTANBUL - Bağcılar'da 3 katlı bir binanın bahçesinde oluşan göçük paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiye ekiplerine haber vermesiyle göçüğün olduğu yerde inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin incelemesi sonunda göçüğün yaşandığı iki binanın tahliye edileceği öğrenildi.

Olay saat 01.00'da Bağcılar Yıldıztepe Mahallesinde 552. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın bahçesinde bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçmenin olduğunu fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi.

Binaların tahliye edilmesi bekleniyor

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçüğün yaşandığı bahçede inceleme gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken göçüğün meydana geldiği bahçedeki iki binanın tahliye edilmesi bekleniyor.

1,5 ay önce aynı sokakta göçük yaşandı

Olayın meydana geldiği sokakta yaklaşık 1,5 ay önce göçük meydana gelmişti. İtfaiye ve belediye ekiplerinin incelemesinde iki binayı tahliye etmişti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu
Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu
Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu

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Bağcılar, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde yaşanan göçük paniğe neden oldu - Son Dakika
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