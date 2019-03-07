Bağcılar'da 3 Katlı Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı.
1 saat önce
IHAAW133013-ASA/07-03-2019- Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.
IHAAW133013-ASA/07-03-2019
- Bağcılar
'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.03.2019 13: 30: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
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