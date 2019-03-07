Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 3 Katlı Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı.

Bağcılar'da 3 Katlı Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı.

1 saat önce

IHAAW133013-ASA/07-03-2019- Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı.

Bağcılar'da 3 Katlı Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW133013-ASA/07-03-2019

- Bağcılar'da 3 katlı kağıt fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. 07.03.2019 13: 30: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Bağcılar, 3. Sayfa
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