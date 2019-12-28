Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHABağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 690. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri de hemen aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Yangın çıkan binanın çatısının alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Bağcılar'da 4 katli binanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:12 Kaynak: DHA
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