Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika
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Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

05.05.2022 22:46

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar ise vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yanarken, çatıda yaşanan küçük çaplı patlamalar ise vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2205 Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sardı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Veysel Ensar Gökçegözog - İHA)

Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

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İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI İSTANBUL ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI ŞİŞLİ'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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