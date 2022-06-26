Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı

26.06.2022 13:32
Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı

BAĞCILAR'da kaçak göçmenlerin saklandığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

BAĞCILAR'da kaçak göçmenlerin saklandığı tespit edilen eve operasyon düzenlendi. Baskında farklı uyruklu 47 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere yer sağladığı belirlenen O.K'ya 120 bin 978 lira ceza verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin saklandığını tespit etti. Kaçak göçmenlerin bu evde toplandıktan sonra Yunanistan'a gitmek için yola çıktıklarını öğrenen ekipler, 25 Haziran saat 01.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında, farklı yaşlarda 47 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere yer sağladığı belirlenen şüpheli O.K.'ya ise 'Geçerli Seyahat Belgesi Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Makamlarından Verilmiş Yabancı Kimlik Kartı, İkamet İzni veya Geçerli Yol İzin Belgesi Olmayan Yabancı Şahıslara Mülkiyetindeki Gayrimenkulü Kiralamak' suçundan toplam 120 bin 978 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan 'Bir Yabancıyı Ülkeye Sokma veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli O.K hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 47 kaçak göçmen için de sınır dışı işlemleri başlatıldı.


YORUMLAR
500
Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı Bağcılar'da yasadışı göçmenlerin kaldığı eve baskın: 47 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 13:40:53. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 47 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement