Bağcılar'da 47 kaçak göçmen yakalandı: Olayla ilgili 2 gözaltı - Son Dakika

Bağcılar'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güneşli Mahallesinde bir evin zemin katına 47 tane kaçak göçmenin kamyonetle getirildiğini tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekipler 47 kaçak göçmeni yakalayarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler H.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)