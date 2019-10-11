Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

1 saat önce

Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı Sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izlediİSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı.

Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izledi

İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların korku içinde sokağa döküldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1094. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler yangının büyümesini önlemek için kontrollü bir şekilde söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar korku içinde söndürme çalışmalarını izledi.

Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Korkutan çatı yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 07:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü AK Partili Metiner'den CHP'li Tanrıkulu'ya: İnşallah sarhoş değildir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 21:31:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]