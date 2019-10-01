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Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

1 saat önce

İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'da 5 katlı bir binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu.

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi, System.String[]

İSTANBUL'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bağcılar'da 5 katlı bir binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Yapılan incelemenin ardından bina tahliye edilerek mühürlendi.

Depremin ardından Bağcılar Güneşli Mahallesi 1311. Sokakta bulunan 5 katlı binanın kolonlarında ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Evlerinde kalmaya korkan bina sakinleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemenin ardından yıkılma riski bulunduğu tespit edilen binanın 60 sakini tahliye edildi.

Evlerindeki eşyaları binanın yakınlarında bulunan boş araziye taşıyan bina sakinleri, akrabaları ve komşularında kalmaya başladı.

Binada sakini Fikri Şişman "Vaziyet kötü, binamız çatlak. Önceki depremden hafif bir şey oldu ama daha sonradan çatlaklar oldu. Korktuk artık. Biz bir şey yapamayız artık buraya. Bu binada durulacağını aklım kesmiyor. İncelemeye geldiler yardımcı oldular. Bize rapor çıkacağını söylediler. Çocuklar kalmadı ama biz bir iki akşam kaldık. Bir gün bir çatlama sesi oldu, hanım indi aşağıya, baktım ben de çatlıyor. Millet galeyana gelmesin diye o çatlağı görünce artık ben de orada yatmak istemedim. Bina mühürlendi. Bize eşyalarınızı alın dediler. Yetkililer karot almaya gerek yok, bu binada durulmaz dediler. Burada iki ailem var. Bir kızım bir de kendim. Ben emekliyim köye taşınacağım. Mecbur köye taşınacağım başka çarem yok. Kiralar pahalı" dedi.

Bina sakini Vahide Yılmaz, "Durumu görüyorsunuz. Binaya korkarak giriyoruz. Annem kardeşim orada eşyaları toplamaya çalışıyorlar. Ben burada bebeğimle binaya giremiyorum. Korkuyorum. Yardım etmek istiyorum, edemiyorum. Çünkü bina sallanıyor. En ufak bir şiddette çökecek. Korkarak bekliyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Deniz Şişman ise, "Biz değil sadece kiracılar var. Dün akşam kara kara düşünüyorlar 'ne yapalım' diye. Bizler çoluk çocuk dışarıdayız. Evlere girmekten çok tedirgin oluyoruz. Hele bugün o kadar korku salmış ki içimize, deprem oluyor sanıp hepimiz dışarıya çıktık. O korkuyu hiçbir zaman unutmam. Yardım bekliyoruz, bu kadar insan mağdur bırakmayın" diyerek gözyaşı döktü.

- İstanbul

İstanbul, Bağcılar, Güneşli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:15 Kaynak: DHA
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