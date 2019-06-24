Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

1 saat önce

Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]
Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mahmutbey Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy, Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
itfaiye, mahmutbey, bağcılar, yangın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bağcılar ilçesinde son durum! Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi Çalıştığı iş yerinin sekreterini kaçıran kamyon şoförü ölü bulundu! 120 kilometre hızla gelen ölüm kameraya böyle yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:25:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]