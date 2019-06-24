Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
1 saat önce
Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bağcılar
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:03 Kaynak: İHA
'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Mahmutbey
Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy
, Kocasinan
ve Sefaköy
itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu. - İSTANBUL
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