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Bağcılar'da 5 katlı binada yangın

47 dakika önce

Bağcılar'da 5 katlı binada yangın -Meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yangını izlediİSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da 5 katlı binada yangın
-Meraklı vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yangını izledi
İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Mahmutbey Mahallesi 2602 Sokakta bulunan 5 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahalleden panik yaşanmasında neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bakırköy, Kocasinan ve Sefaköy itfaiye grupları sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binadan maddi hasar oluştu.
Bağcılar'da 5 katlı binada yangın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:16 Kaynak: İHA
itfaiye, vatandaş, bağcılar, yangın, 3. Sayfa
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