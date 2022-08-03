BAĞCILAR'DA ÇIKAN YANGINDA BİNADA MAHSUR KALAN 5'İ ÇOCUK 11 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

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BAĞCILAR'da 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, binanın üst katlarını duman kaplarken bazı kişiler mahsur kaldı. Yangını söndürmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla 5'i çocuk 11 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen ve ambulansta ilk müdahaleleri yapılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Fatih Mahallesi 204 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katından saat 04.00 sıralarında çıktı. Binanın bodrum katından henüz bilinmeyen nedenle dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada dumanlar binanın üst katlarındaki vatandaşları olumsuz yönde etkiledi. Dairede kalan bir aile ise dumanlardan korunmak için balkona çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da merdiven yardımıyla üst katlarda balkonlara çıkanları kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

İTFAİYE ERLERİ ÇOCUKLARI TEK TEK KUCAĞINDA AMBULANSA TAŞIDI

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla ulaştıkları binanın en üst katındaki dairenin odasında uyuyan çocukları tek tek kurtardı. Bu sırada balkonda bekleyen aile sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ekipleri kurtardığı çocukları tek tek kucağında ambulanslara kadar taşıdı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı aynı aileden 5'i çocuk 11 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek duman tahliyesi yaptı.İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.