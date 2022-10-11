BAĞCILAR'DA 5 YIL İÇİNDE 2. KEZ DRİFT ATAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ

BAĞCILAR'da drift atarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaşan sürücü B.Ö., yakalandı. 5 sene içinde ikinci defa drift attığı için ceza kesilen B.Ö.'nün ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Bağcılar Halkalı Caddesi'nde 34 VE 0712 plakalı otomobiliyle drift atan sürücü bu anları bir arkadaşının cep telefonuna kaydettirip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde B.Ö.'nün drift attığı sırada yoldan geçen bir yayanın ezilmemek için kaçtığı anlar da yer aldı. Görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Aracıyla birlikte yakalanan B.Ö. işlemleri için emniyete götürüldü. B.Ö.'ye 'drift yapmak' maddesinden 9 bin 125, 'teknik değişiklik-standart dışı süspansiyon ve helezon yayı kesikliği' maddesinden 196, 'filim cam' maddesinden 427 lira olmak üzere toplamda 9 bin 748 lira para cezası kesildi. B.Ö.'nün 5 yıl içerisinde 2'nci kez drift attığı tespit edilince ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca B.Ö. hakkında 'ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.