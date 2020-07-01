Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi 900'üne ceza kesildi - Son Dakika

Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi 900'üne ceza kesildi

Kovid-19'la mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri, lokantadan kuaförlere kadar ilçede hizmet veren işyerlerini maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri, lokantadan kuaförlere kadar ilçede hizmet veren işyerlerini maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde 6 bin işletme denetlenirken bunlardan kurallara riayet etmeyen 900 iş yeri hakkında cezai işlem uygulandı.

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Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren Bağcılar Belediyesi, bütün birimleriyle 7/24 esasıyla çalışıyor. Bu birimlerden biri olan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de halkın sağlığını korunması adına tedbirleri ve denetimlerini gece-gündüz ara vermeden sürdürüyor. Yasaklı günlerde pazar ve benzeri ortak yaşam alanlarında güvenlik önlemleri alınırken alışveriş merkezlerinde ise fahiş fiyat fırsatçılarına izin verilmedi.


İşletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı


Yeni normalleşme dönemiyle birlikte işletmelerin tekrar hizmet vermesiyle zabıtalar, çalışmalarını denetimler üzerine yoğunlaştırdı. 22 mahallede pastaneden kafeye, lokantaya, kuaförden mağaza ve konfeksiyon atölyelerine kadar binlerce iş yeri gece gündüz denetleniyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi. Uygulamalarda maske ve eldiven takılması, sosyal mesafeye, genel temizliğe, hijyen koşulları ile açılış ve kapanış saatlerine uyulması, metrekareye göre kişi sayısının alınması gibi konularda işletme sahipleri ve çalışanlar uyarıldı. Yoğun çalışmalar neticesinde şimdiye kadar 6 bin işletme denetlendi. Denetimler sırasında zabıta ekipleri, ateş ölçer bulundurmayan, masalar arasındaki sosyal mesafe kurallarına uymayan, maskeye dikkat etmeyen 900 iş yerine cezai işlem uyguladı.


Tehdit bitene kadar denetimlere devam


Halk sağlığını korumak adına denetimlerin rutin olarak devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşehrilerimizin sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz. Zabıta ekiplerimiz, ilçemizdeki iş yerlerinin mevzuata uygun hareket edip etmediklerini kontrol ederek, bilgilendiriyor. Salgın tehdidi bitene kadar tedbirlerin harfiyen uygulanması noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 6 bin iş yeri denetlendi 900'üne ceza kesildi - Son Dakika

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