Bağcılar'da 7 koli kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

Bağcılar'da 7 koli kaçak maske ele geçirildi
6 saat önce
Bağcılar'da bir işyerine yapılan denetimde 7 koli kaçak maske ele geçirildi.
Bağcılar'da bir işyerine yapılan denetimde 7 koli kaçak maske ele geçirildi. İşyeri mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı. Bağcılar'da bir iş yerinde kaçak maske imalatı yapıldığına dair Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbar geldi. Harekete geçen ekipler Barbaros Mahallesi'ndeki işyerine gitti. Polis, zabıta ve sağlık müdürlüğü ekiplerinin denetiminde 7 koli içindeki kaçak maskeler ele geçirildi. Kaçak maske imalatı yapılan işyeri mühürlenirken, işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:50 Kaynak: DHA
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