Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı - Son Dakika

Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı

6 saat önce

Bağcılar'da epilepsi hastası 8 yaşındaki bir çocuk üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı.

Bağcılar'da 8 yaşındaki çocuk 3. kattan düşerek yaralandı, System.String[]

Bağcılar'da epilepsi hastası 8 yaşındaki bir çocuk üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken, küçük çocuğun yere düştüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Bağcılar Esentepe Mahallesi 913 Sokak bulunan 4 katlı bir apartmanda yaşandı. Edilen bilgeye göre, epilepsi hastası olan 8 yaşındaki bir çocuk eve girdikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle üçüncü katta bulunan evin balkonundan düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DURUMUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi

ÇOCUĞUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olayın yaşandığı an, karşı dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun hızlı bir şekilde yere düştüğü görülüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bağcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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