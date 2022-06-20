Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti

Bağcılar'da Manga rüzgarı esti. 80 bin kişinin izlediği Manga konserinde, vatandaşların şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Bağcılar Meydan'ında yaza özel düzenlenen konserler Manga Grubu'nun sahne almasıyla başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katılım sağladığı konsere yoğun ilgi oldu. Sahneye çıkan grup, 80 bin kişinin de kendilerine eşlik etmesiyle şarkılarını seslendirdi. Yaz boyunca Bağcılar'da kültürel ve sanatsal faaliyetleri sürdüreceklerini belirten Başkan Özdemir, sürpriz konserler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

"GENÇLERİMİZLE SANATÇILARI BULUŞTURUYORUZ"

Konserde konuşan Başkan Özdemir, "Çok güzel bir yaz akşamındayız. Yazın başlangıç günlerindeyiz. Pandemide bu tarz organizasyonları düzenleyememiştik. Bütün belediyelerin organizasyonları iptal olmuştu. Ama gerçekten pandeminin de bitmesiyle muhteşem bir yaz akşamındayız. Gençler muhteşem, muhteşem bir atmosfer var. Eurovision'da derece yapmış grupla gençlerimizi buluşturuyoruz" dedi.