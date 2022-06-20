Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti

20.06.2022 00:16
Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti

Bağcılar'da Manga rüzgarı esti.

Bağcılar'da Manga rüzgarı esti. 80 bin kişinin izlediği Manga konserinde, vatandaşların şarkılara eşlik etmesiyle renkli görüntüler oluştu.

Bağcılar Meydan'ında yaza özel düzenlenen konserler Manga Grubu'nun sahne almasıyla başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in de katılım sağladığı konsere yoğun ilgi oldu. Sahneye çıkan grup, 80 bin kişinin de kendilerine eşlik etmesiyle şarkılarını seslendirdi. Yaz boyunca Bağcılar'da kültürel ve sanatsal faaliyetleri sürdüreceklerini belirten Başkan Özdemir, sürpriz konserler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

"GENÇLERİMİZLE SANATÇILARI BULUŞTURUYORUZ"

Konserde konuşan Başkan Özdemir, "Çok güzel bir yaz akşamındayız. Yazın başlangıç günlerindeyiz. Pandemide bu tarz organizasyonları düzenleyememiştik. Bütün belediyelerin organizasyonları iptal olmuştu. Ama gerçekten pandeminin de bitmesiyle muhteşem bir yaz akşamındayız. Gençler muhteşem, muhteşem bir atmosfer var. Eurovision'da derece yapmış grupla gençlerimizi buluşturuyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Son dakika... İşçi ve patron kavgası, mahalleyi savaş alanına çevirdi Son dakika... İşçi ve patron kavgası, mahalleyi savaş alanına çevirdi Son dakika haber | İŞÇİ VE PATRON KAVGASI, MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ Son dakika haber | İŞÇİ VE PATRON KAVGASI, MAHALLEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kaynak: DHA

Abdullah Özdemir, Manga Grubu, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
21:35 Aydın'da serinlemek için sulama göletine giren 16 ve 17 yaşlarındaki iki çocuk boğularak hayatını kaybetti
21:33 İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'den iade-i ziyaret! 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor
21:31 Nuri Şahin'in parlattığı Haji Wrigt'a Acun Ilıcalı kancası! Hull City satın almak için teklifte bulunacak
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 00:22:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da 80 bin kişi ile Manga rüzgarı esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement