Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı - Son Dakika

Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde 2020'nin 9 ayında 4 bin 520 sokak hayvanı misafir edildi.

Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde 2020'nin 9 ayında 4 bin 520 sokak hayvanı misafir edildi. Bakımı, tedavi, rehabilitasyon ve aşıları yapılan kedi ve köpeklerden bazıları sahiplendirilirken diğerleri de sağlıklı bir şeklide alındıkları yere bırakıldı.

Sokak hayvanlarının daha doğal ve modern ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için 13 yıl önce faaliyete geçen Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. 800 metrekarelik alanda hayvanların bakımı iki veteriner, veteriner teknikeri ve altı bakıcı olmak üzere dokuz personel tarafından gerçekleştiriliyor. Gerek sokaktan toplanan sahipsiz kedi-köpek ve gerekse gelen ihbarlar doğrultusunda yardımına koşulan sokak hayvanları barınağa götürülüyor.

YA DOĞAL ORTAMA BIRAKILIYOR YA SAHİPLENDİRİLİYOR

Bağcılar Belediyesi konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı; "Açık ve kapalı olmak üzere iki yaşam alanında ağırlanan patili dostlar öncelikle sağlık kontrolünden geçiriliyor. Hijyenik ortamda bakım, aşı ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından hayvanlar, zemininde nem ve rutubet tutmaması için plastik paletlerin kullanıldığı modern alanlara yerleştiriliyor. Tedavileri tamamlanan hayvanlar ya alındıkları doğal ortamlarına bırakılıyor ya da sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor. Sahiplendirilen hayvanların takibi Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden yapılıyor. 2020'nin 9 ayında 4 bin 520 sokak hayvanı burada en iyi şekilde misafir edildi."

"ONLARIN YAŞAMLARINA SAYGI DUYMALIYIZ"

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle yayımladığı mesajla hayvan hakları konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bugünün amacı, dünyada insanlardan başka canlılar olduğunu bilmek ve onların yaşamlarına saygı duymaktır. Biz de bu düşünceyle can dostlarımız için 13 yıl önce Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'ni hayata geçirdik. Burada en iyi şartlarda minik dostlarımızın sağlıktan bakıma kadar bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Belediyenin verdiği bilgiye göre barınakta şu anda 32'si köpek 161'i kedi olmak üzere 193 sokak hayvanının muayene ve bakımı yapılıyor.


Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı - Son Dakika

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