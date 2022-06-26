Bağcılar'da "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma Toplantısı" düzenlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Dünyanın her tarafında ekonomik sıkıntılar oldu. Ülkemiz de bundan elbette payını alıyor. Ancak ortada dimdik duran, her türlü tedbiri alan bir hükümetimiz var. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Bağcılar Şehit Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023: İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma Toplantısı"nda konuşan Yıldız, 24 Haziran seçimlerinden bu yana TBMM'de çıkarılan kanunlarda MHP'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Muhalefet partilerinin erken seçim söylemlerine karşın seçimlerin 18 Haziran 2023'te yapılacağını ifade eden Yıldız, "Yani 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi çok net belli. Baktığımız zaman bir yıldan az zaman kalmış. Ülkemiz, dünya Kovid-19 pandemisi ve yine etrafımızda çıkan terör ve savaşlar dolayısıyla çok zor bir süreçten geçiyor. Dünyanın her tarafında ekonomik sıkıntılar oldu. Ülkemiz de bundan elbette payını alıyor. Ancak ortada dimdik duran, her türlü tedbiri alan bir hükümetimiz var. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.

Yıldız, 2017'de sistemin değiştiğini, parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci dönemini halen devam ettirdiğini kaydederek, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan ikinci dönem seçilecek. İnşallah 2028'de üçüncü dönem de seçeriz." dedi.

"550 civarında ilçede programı tamamladık"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla bu toplantıları ülke genelinde yaptıklarını belirterek, 550 civarında ilçede programı tamamladıklarını aktardı.

Enflasyonla mücadele tedbirlerinin yanı sıra gelir arttırıcı politikalarla hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirilmemesi için çalışıldığını ifade eden Aksu, şöyle devam etti:

"Temmuzda tüm çalışanlarımız, tüm emeklilerimiz için bir enflasyon farkı ödemesi yapılacak. Temmuzun 3'ü itibarıyla haziran enflasyonu belirlendiğinde tam rakam netleşecek ama bugünden yüzde 40'ın üzerinde bir rakam olacağını söylememiz mümkündür. Dolayısıyla Türkiye, bir yandan küresel enflasyonun etkisiyle mücadele etmek için vergi indirimi dahil birçok mücadeleyi ortaya koyarken, bir yandan da çalışanımızın, emeklimizin hem de ürün fiyatları politikasıyla çiftçimizin, destek politikasıyla da esnafımızın enflasyon karşısında ezilmemesi için bir mücadele gösteriyor."

"MHP, iyi günde de kötü günde de milletle birlikte"

MHP MYK üyesi Gökhan Türkeş Öngel de ??MHP'nin iyi günde de kötü günde de milletle birlikte olduğunu vurguladı.

Öngel, "Tabii MHP'nin böyle bir tavrı olduğu için de kuruldu kurulalı hakkındaki manipülasyonlar hiç bitmedi. Geçmişte 'MHP'siz meclis, Türkeş'siz MHP' diyen güruh, daha sonra liderimizle ilgili de aynı manipülasyonları yapmaya devam etti. Çünkü biliyorlar ki MHP gücünü sadece milletinden alır. Çünkü eğer bu memlekete, bu millete bir ihanet olacaksa, tabii ki her siyasi partimizde vatanseverler vardır elbet ama ilk reaksiyon mutlaka MHP'den gelecektir. Bunu bilen emperyalistler ve onların uzaktan kumandalı maşaları, MHP hakkında manipülasyonlar yapmaya devam etmektedirler." ifadelerini kullandı.